Lịch nghỉ Tết Quý Mão 2023 của các ngân hàng

Thời gian gần đây, xu hướng khách hàng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), năm 2022, doanh số giao dịch thanh toán qua Internet đạt 90,6 nghìn tỷ đồng, tăng 185,96% so với năm 2021; giao dịch thanh toán qua điện thoại di động đạt 255 nghìn tỷ đồng, tăng 51,67%.

Hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt phát triển mạnh mẽ góp phần giảm tải việc rút tiền mặt tại ATM. Do đó, ngoài nhiệm vụ đảm bảo hệ thống ATM hoạt động an toàn, thông suốt, các ngân hàng cũng tăng cường nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán.

NHNN chi nhánh các tỉnh, thành cũng đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro, phòng ngừa, ngăn chặn hành vi lừa đảo, gian lận liên quan đến hoạt động mở và sử dụng tài khoản thanh toán; tăng cường công tác truyền thông, cảnh báo khách hàng về các hành vi lừa đảo, gian lận, phương thức, thủ đoạn tội phạm liên quan đến hoạt động thanh toán; hướng dẫn khách hàng cách thức sử dụng dịch vụ, thực hiện giao dịch thanh toán an toàn, đúng quy định.