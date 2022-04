Lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5 của học sinh Hà Nội

Trong thời gian nghỉ lễ, Sở yêu cầu các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc việc trực, bảo vệ cơ quan, trường học, phối hợp chặt chẽ với công an địa phương để có các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng, chống cháy nổ; tuyên truyền, giáo dục học sinh về nếp sống văn minh, thanh lịch, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông.