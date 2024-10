Liam Payne trước khi té lầu tử vong ở tuổi 31: Nhiều biểu hiện bất thường, xót xa hình ảnh cuối cùng

Vụ việc Liam Payne (One Direction) tử vong vì ngã ban công khiến nhiều khán giả bàng hoàng, sốc nặng. Nam ca sĩ được tiết lộ có nhiều biểu hiện bất thường về tâm lý trước khi qua đời. Sáng 17/10 (giờ Việt Nam), truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin về vụ việc Liam Payne, cựu thành viên nhóm nhạc One Direction, qua đời ở tuổi 31. Theo báo cáo từ giới chức trách, nam ca sĩ ngã từ tầng 3 ban công khách sạn ở Argentina vào chiều tối 16/10 (giờ địa phương). Cú ngã gây ra những chấn thương cực kỳ nghiêm trọng, Liam Payne tử vong tại chỗ. Đây là thông tin gây sốc đối với khán giả toàn cầu. Theo tờ TMZ, Liam Payne đã có những hành động bất thường trước khi qua đời. Nhân chứng cho biết anh đã đập vỡ máy tính xách tay ở sảnh khách sạn và được bế về phòng vào ngày 16/10. Trong ngày hôm đó, 911 cũng nhận được báo cáo của nhân viên khách sạn về 1 người đàn ông có hành vi hung hăng. Điều này trùng khớp với những gì nhân chứng kể với truyền thôngvề hành vi bất thường của Liam trước khi ngã khỏi ban công. Cảnh sát và những người ứng cứu đầu tiên đang có mặt khắp khách sạn và đã dựng 1 chiếc lều đỏ trên vị trí Liam Payne ngã xuống để bắt đầu điều tra về cái chết của nam ca sĩ.

Nhà chức trách đã dựng lại hiện trường để điều tra nguyên nhân cái chết của nam ca sĩ. Đáng chú ý, các nguồn thân cận chia sẻ rằng Liam Payne đã vật lộn với khủng hoảng và những vấn đề tâm lý nghiêm trọng vào những năm cuối đời. "Trước khi qua đời, Liam đã phải đấu tranh với những hành vi, ý định tiêu cực và tai hại trong 1 thời gian dài. Anh ấy đã cố gắng vượt qua, loại bỏ chúng khỏi cuộc sống của mình. Nhưng 'con quỷ ngự trị' bên trong anh ấy (ý chỉ vấn đề tâm lý - PV) tệ hơn rất nhiều so với những gì Liam biểu hiện bên ngoài", nguồn tin nói. Liam cũng từng tiết lộ anh đã trải qua giai đoạn tăm tối nhất cuộc đời do sử dụng ma túy và rượu. Thời điểm đó, nam ca sĩ vẫn đang là thành viên của One Direction. "Trong thời kỳ đỉnh cao của One Direction, tôi đã tìm đến thuốc và rượu để đối phó với áp lực và từng có ý định tự tử", Liam Payne chia sẻ. Năm 2023, nam ca sĩ thông báo anh hoàn thành 100 ngày trong trung tâm cai nghiện ở Louisiana, đồng thời cảm ơn những người thân đã hỗ trợ anh trong quá trình tìm lại sự tỉnh táo.

Liam đã phải chiến đấu với việc nghiện rượu, ma túy và các vấn đề về sức khỏe tâm thần khác trước khi qua đời. Vài giờ trước khi qua đời, Liam Payne đã chia sẻ 1 số hình ảnh về kỳ nghỉ và những khoảnh khắc bên bạn gái Kate Cassidy lên MXH. Khi đó, nam ca sĩ cho biết anh đã có 1 ngày tuyệt vời khi dành thời gian bên bạn gái Kate Cassidy ở Argentina. Cặp đôi đã cùng thưởng thức bữa sáng, và hào hứng thảo luận về kế hoạch đi chơi cùng nhau. Hình ảnh cuối cùng của nam ca sĩ khiến nhiều người xót xa. Dù bất ổn về mặt tinh thần, Liam Payne vẫn thể hiện sự vui vẻ, phấn chấn của mình trước khán giả. Theo tờ Page Six, lần cuối cùng người hâm mộ ghi lại được hình ảnh của Liam là ngày 1/10.

Trước khi qua đời, Liam cho biết anh đang có 1 ngày tuyệt vời ở Argentina.

Anh còn đăng ảnh thân mật bên bạn gái Kate Cassidy

Lần cuối cùng fan ghi lại được hình ảnh của Liam là vào ngày 1/10. Liam và bạn gái Kate Cassidy đến Argentina vào ngày 30/9. Hai người có nhiều bài đăng trên MXH cho thấy rằng họ đang trải qua 1 kỳ nghỉ vui vẻ. Sau đó, bạn gái nam ca sĩ rời Argentina vào 14/10. Liam ở lại và nhận phòng tại khách sạn CasaSur Palermo. Nguyên nhân tử vong của Liam Payne chưa thể kết luận. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết nam diễn viên có thể đã bị ảnh hưởng bởi rượu hoặc ma túy trước khi rơi khỏi ban công và bị thương cực kỳ nghiêm trọng dẫn đến tử vong tại chỗ.

Người hâm mộ đứng bên ngoài hiện trường nơi Liam Payne tử vong để tưởng nhớ nam nghệ sĩ và theo dõi quá trình điều tra của cảnh sát. Liam Payne sinh năm 1993. Anh anh gia nhập One Direction khi chỉ mới 16 tuổi. Sau đó, One Direction trở thành nhóm nhạc nam nổi danh nhất thế giới sau khi ra mắt vào năm 2010 trên chương trình The X Factor. One Direction có rất nhiều bài hát nổi tiếng như What Makes You Beautiful, One Thing, Drag Me Down, Steal My Girl… Nhiều MV trong số đó đạt hàng trăm triệu lượt xem. Đến năm 2016, One Direction tan rã. Theo Người Đưa Tin