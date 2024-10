Liam Payne đã phải chịu cú sốc lớn trước khi qua đời ở tuổi 31

Các thành viên One Direction tưởng nhớ người đồng đội cũ Liam Payne sau cái chết đột ngột của anh. Sau khi ngừng hoạt động từ 2016, nội bộ nhóm có nhiều bất đồng, nhưng sau cùng họ vẫn luôn hướng về nhau. Liam Payne đã phải chịu cú sốc lớn trước khi qua đời Vài ngày trước cái chết thương tâm, Liam Payne chịu cú sốc lớn khi bị hãng thu âm Universal Music dứt hợp đồng, Dailymail đưa tin. Ban đầu anh ký hợp đồng với Sony khi còn là thành viên One Direction. Năm 2016, khi mới 22 tuổi, Payne gia nhập Capitol Records, hãng thu âm thuộc sở hữu của Universal, bắt đầu sự nghiệp solo. Nhiều nguồn tin xác nhận ca sĩ đã bị hãng thu âm sa thải, album thứ hai của anh bị hoãn trước khi Universal loại anh ra khỏi hợp đồng: “Số tiền Liam Payne ứng trước rất lớn và anh ấy không lấy lại được. Trong số các thành viên của One Direction, Payne đã đi sai hướng về mặt âm nhạc”. Trong khi đó, cũng có thông tin cho biết người phụ trách quan hệ công chúng của Liam Payne đã từ chức vào đầu tháng này, khiến anh không còn bất kỳ đại diện quảng cáo nào. Việc từ chức diễn ra khi hôn thê cũ của Payne là Maya Henry bắt đầu các thủ tục pháp lý chống lại nam ca sĩ, sau các cáo buộc anh liên lạc làm phiền cô nhiều lần. “Toàn bộ sự nghiệp âm nhạc của Payne gây dựng kể từ khi anh ấy solo cách đây tám năm đã sụp đổ, chẳng còn lại gì nhiều cho anh ấy nữa. Chắc hẳn điều đó đã khiến anh ấy suy sụp hoàn toàn” - nguồn tin nói.

Liam Payne đã bị hãng thu âm Universal Music sa thải vào tuần trước, đây là đòn giáng mạnh vào ngôi sao này, tờ Dailymail tiết lộ One Direction chịu cú sốc lớn Xảy ra nhiều xích mích trong quá khứ, các thành viên của One Direction là Zayn Malik, Harry Styles, Niall Horan và Louis Tomlinson vẫn dành sự quan tâm đến nhau. Họ đều sốc khi nhận tin tức về Liam Payne. Zayn Malik "vô cùng đau buồn", bày tỏ lòng kính trọng đối với người bạn cùng nhóm cũ khi viết thư và chia sẻ bức ảnh hồi tưởng quá khứ. “Tôi hy vọng cậu có thể nghe thấy… Tôi chưa bao giờ cảm ơn cậu vì đã ủng hộ tôi vượt qua thời điểm khó khăn nhất trong cuộc sống. Tôi như mất đi một người anh trai vì cậu không còn ở thế gian này. Mặc dù chúng ta từng cãi vã, tôi vẫn luôn tôn trọng cậu. Tôi rất tiếc khi không thể nói lời từ biệt và gửi cậu cái ôm đầy chân thành lần cuối, để rồi nói rằng tôi mến và tôn trọng cậu”.

Các thành viên One Direction sốc trước sự ra đi đột ngột của Liam Payne Tomlinson đăng lời tri ân tới Payne. “Tôi ước mình có cơ hội để nói lời tạm biệt và nói với cậu rằng tôi yêu cậu nhiều thế nào. Payne, chàng trai của tôi, một trong những người bạn thân nhất của tôi, anh trai của tôi, tôi yêu cậu, ngủ ngon”. Harry Styles chia sẻ bức ảnh chụp Liam Payne trên sân khấu cùng dòng trạng thái: “Tôi thực sự đau buồn trước sự ra đi của Payne. Niềm vui lớn nhất của anh ấy là làm cho người khác hạnh phúc và thật vinh dự khi được ở bên anh trong hành trình đó”. Với Harry, Payne là người cởi mở, chân thành, ấm áp. “Những năm tháng bên nhau sẽ mãi mãi là thời gian đáng trân trọng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi sẽ luôn nhớ anh ấy, người bạn đáng yêu của tôi. Tôi đau lòng cho gia đình Payne và tất cả người hâm mộ trên khắp thế giới đã biết và yêu mến anh ấy như tôi”. Trên Instagram One Direction, các thành viên cho biết trong thời gian tới, nhóm sẽ có nhiều điều muốn nói và đợi mọi người ổn định tinh thần. Giờ đây, họ dành thời gian để thương tiếc Liam Payne. “Những kỷ niệm chúng tôi có với cậu ấy sẽ được trân trọng mãi mãi. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình, bạn bè và những người hâm mộ yêu mến Liam. Chúng tôi sẽ nhớ anh ấy vô cùng. Louis, Zayn, Niall và Harry”. Liam Payne qua đời khi mới 31 tuổi hôm 16/10 (giờ địa phương), sau khi ngã khỏi ban công tầng 3 khách sạn ở Argentina. Theo cảnh sát, nam ca sĩ mất vì bị nhiều chấn thương dẫn đến chảy máu bên trong và bên ngoài. Theo Tiền Phong