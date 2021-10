Lia (ITZY) làm 'hố đen' đứng đực tại chỗ không biết nhảy

Your browser does not support the video tag.

ITZY Random Dance (Weekly Idol)

Nhìn Lia đúng là thấy tội, trong khi các thành viên khác đều sở hữu kỹ năng nhảy cực tốt thì cô nàng một lần nữa lại rơi vào thảm cảnh làm "hố đen" vũ đạo. Tuy nhiên, Ryujin đã tinh ý nhận ra sự khó xử của đồng đội, cô nàng nhanh chóng dừng nhảy, chạy đến bên cạnh, kéo tay Lia lên làm mic rồi cả hai cùng nhép giọng theo bài hát.



Các thành viên khác đều nhảy rất hăng hái, còn Lia thì chỉ biết đứng đực một chỗ

Phản ứng của Knet trước tình huống này đã chia thành hai nửa. Một bên thở dài, càng thêm chán ngán với Lia nhưng bên con lại thì khen ngợi không ớt cách ứng xử của Ryujin quá tuyệt vời.