Lí do clip Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy dầm mình dưới mưa hát “hit” của Hồ Ngọc Hà và Lady Gaga gây bão

Theo đó, trong gala kỷ niệm 30 năm thành lập Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tối 4/6, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy khiến nhiều người có mặt ngỡ ngàng khi tự đệm đàn, hát và nhảy trên sân khấu dưới trời mưa như một ca sĩ chuyên nghiệp. Trần Hùng Huy đã biểu diễn ca khúc Always Remember Us This Way và Cô đơn trên Sofa nổi đình nổi đám thời gian qua.

Trần Hùng Huy chia sẻ: "Khi chọn trình diễn tiết mục này tôi đã suy nghĩ rất là lâu. Cách đây 5 năm cũng đã làm một tiết mục, năm nay cũng làm một tiết mục. Và tôi chọn bài Always Remember Us This Way là vì muốn cảm ơn tất cả. Cảm ơn những người sáng lập đi trước, những banker đã luôn tin tưởng vào ACB và bản thân tôi, giống như trong bài hát có câu "You find the light in me that I couldn’t find” (bạn tìm thấy ánh sáng trong tôi, thứ mà tôi cũng không tìm thấy)".

Cách đây 5 năm (2018) ông Trần Hùng Huy cũng được chú ý khi trình liễn loạt ca khúc "Ngày mai em đi", "Uptown Funk", "Attention". Trong video đang gây bão, ông Trần Hùng Huy chọn thể hiện 2 ca khúc "hit" nổi tiếng của Hồ Ngọc Hà và Lady Gaga.