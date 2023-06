LHQ thông qua hiệp định về biển cả: Thắng lợi của chủ nghĩa đa phương, tin vui của những người thương lượng và sự 'kết thúc của giai đoạn bắt đầu'

Chiều 12/8, Bộ Công an tổ chức Lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cho sỹ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.