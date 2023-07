LHP quốc tế Karlovy Vary 57: Các bộ phim tâm lý xã hội thắng lớn

Trong số các bộ phim chiến thắng tại LHP quốc tế Karlovy Vary 57 có phim "Dancing on the Edge of a Volcano" lấy bối cảnh vụ nổ cảng Beirut năm 2020 nói về lựa chọn và hy vọng của người dân Liban.

Đoàn làm phim "Blaga’s Lessons" - bộ phim đoạt giải Quả cầu Phalê. (Nguồn: KVIFF) Ngày 8/7, Liên hoan Phim Quốc tế Karlovy Vary lần thứ 57 đã chính thức khép lại sau 9 ngày diễn ra tại thành phố điện ảnh cùng tên của Cộng hòa Séc. Các giải thưởng danh giá quan trọng đã được trao, trong đó các bộ phim phản ánh tâm lý và hiện thực xã hội giành chiến thắng vang dội. Theo phóng viên TTXVN tại Praha, giải thưởng quan trọng nhất của liên hoan là Quả cầu Phalê được trao cho bộ phim tâm lý xã hội "Blaga’s Lessons" (tạm dịch “Bài học của bà Blaga”). Đây là bộ phim Bulgaria-Đức của đạo diễn Stephan Komandarev. Nhân vật chính trong phim là bà giáo già Blaga, 70 tuổi, phải đối mặt với những khó khăn cuộc sống trong xã hội Bulgaria, nơi có những kẻ lừa đảo nhằm vào số tiền tiết kiệm ít ỏi của bà. Diễn viên thủ vai bà Blaga, Eli Skorcheva giành giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Trong khi đó, Giải Đặc biệt của Ban giám khảo thuộc về bộ phim Đức-Iran "Empty Net" (tạm dịch "Lưới trống"). Đây cũng là bộ phim đầu tay của đạo diễn Behrooz Karamizade mang sắc màu hiện thực, mô tả cuộc đấu tranh vượt qua cách biệt giàu nghèo và giành quyền được yêu trong xã hội Iran. Một cảnh trong phim "Empty Net." (Nguồn: KVIFF) Đạo diễn Babak Jalali của bộ phim "Fremont" (Mỹ) giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về diễn viên Herbert Nordrum trong bộ phim Thuỵ Điển-Na Uy-Pháp "Hypnosis" (tạm dịch "Thôi miên") của đạo diễn Ernst De Geer. Giải Công nhận đặc biệt được trao cho bộ phim Đức-Liban "Dancing on the Edge of a Volcano" (tạm dịch "Khiêu vũ bên miệng núi lửa") của đạo diễn Cyril Aris. Bộ phim này lấy bối cảnh vụ nổ cảng Beirut hồi tháng 8/2020 để nói về lựa chọn và hy vọng của người dân ở đất nước Trung Đông, sự giằng xé giữa tình yêu quê hương sâu đậm và tư tưởng tha hương. Đại diện châu Á có bộ phim "Birth" (được ban tổ chức dịch là "Quan niệm") của đạo diễn người Hàn Quốc Ji-young Yoo giành Giải thưởng Lớn cuộc thi chuyên biệt Proxima. Đằng sau câu chuyện về tình yêu, áp lực cân bằng giữa hôn nhân và công việc, bộ phim Hàn Quốc truyền tải thông điệp về những định kiến đối với vai trò làm mẹ cũng như quyền tự quyết định đối với chính bản thân mình của người phụ nữ. Theo Ban tổ chức, Liên hoan Phim Quốc tế Karlovy Vary lần thứ 57 đã công chiếu 185 phim, bao gồm 116 phim truyện dài, 28 phim tài liệu và 41 phim ngắn, với tổng số 445 suất chiếu. Hơn 123.000 người đã mua vé tham dự liên hoan phim. Trong năm 2024, Liên hoan Phim Quốc tế Karlovy Vary lần thứ 58 sẽ diễn ra từ ngày 28/6-6/7. Liên hoan Phim Quốc tế Karlovy Vary diễn ra lần đầu tiên năm 1946 và kể từ năm 1994, sự kiện được tổ chức hằng năm tại thành phố điện ảnh-nghỉ dưỡng nổi tiếng cùng tên ở miền Tây Cộng hòa Séc. Đây là một trong những sự kiện điện ảnh lớn nhất tại khu vực Trung và Đông Âu và là liên hoan phim có lịch sử lâu đời thứ 3 trên thế giới./. Ngọc Biên (TTXVN/Vietnam+)