LHP Cannes chuộng phim về đề tài tình dục, bạo lực?

Năm 2013, bộ phim giành giải Cành cọ vàng mang tên Blue Is the Warmest Colour cũng khiến giới chuyên môn và người hâm mộ choáng váng bởi những cảnh sắc dục đồng tính nữ khá trần trụi. Phim kể về mối tình đầu của Adèle, từ khi cô còn là một nữ sinh trung học yêu thích văn chương và ngôn ngữ. Cô loay hoay tìm kiếm con người thực của mình. Cô làm tan vỡ trái tim bạn trai khi đem lòng yêu Emma - một nữ sinh viên mỹ thuật…

Bộ phim giành giải Cành cọ vàng 2013 - "Blue Is the Warmest Colour" đề cập tới chủ đề đồng tính nữ (Ảnh: DW).

Ký sinh trùng - bộ phim của điện ảnh Hàn Quốc giành chiến thắng tại LHP Cannes 2019 cũng là một tác phẩm đặc sắc mang đậm tính thời cuộc khi phản ánh sự phân cấp giàu nghèo rõ nét trong xã hội hiện đại, những mặt tối, sự ích kỷ, xấu xa mà con người nhiều khi muốn tìm cách che đậy.

LHP Cannes vẫn là đỉnh cao, bệ phóng cho cộng đồng điện ảnh

LHP Cannes được xem là "bệ phóng" cho hàng loạt tác phẩm trở thành ứng cử viên sáng giá của Oscar. Ký sinh trùng của đạo diễn Bong Joon Ho đã xuất sắc ẵm 4 tượng vàng Oscar 2020, gồm Kịch bản gốc xuất sắc, Phim quốc tế xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Phim truyện xuất sắc.

Another Round của nhà làm phim Đan Mạch - Thomas Vinterberg được đề cử cho Đạo diễn xuất sắc và chiến thắng giải Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại Oscar 2021. Phim hài - chính kịch The Worst Person in the world của Joachim Trier được đề cử cho Kịch bản hay nhất và Phim quốc tế hay nhất tại Oscar 2022.

Chiến thắng tại Cannes vẫn là ước mơ của nhiều nhà làm phim trên thế giới (Ảnh: Getty Images).

Drive My Car của Nhật Bản, bộ phim giật giải Kịch bản hay nhất LHP Cannes 2021 đã nhận đề cử Oscar 2022 cho Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản chuyển thể hay nhất và Phim quốc tế xuất sắc.

Người sáng lập Divergent PR - Josh Haroutunian, nhận định: "LHP Cannes có ý nghĩa mạnh mẽ với cộng đồng điện ảnh quốc tế. Khi bạn hỏi các đạo diễn vĩ đại, họ muốn phim của mình chiếu ở đâu, thì đó là Cannes. Cannes vẫn là đỉnh cao và liên hoan phim này luôn có những bộ phim hay, đầy thử thách và thú vị".

LHP Cannes năm 2022 diễn ra từ ngày 17/5 đến 28/5 tại Pháp với 21 tác phẩm đến từ nhiều quốc gia tranh giải Cành cọ vàng. Tài tử Vincent Lindon được chọn làm trưởng ban giám khảo tại LHP năm nay.

Tại lễ khai mạc LHP Cannes 2022, chủ tịch ban giám khảo Vincent Lindon chia sẻ: "Tôi vui mừng khôn xiết". Các thành viên ban giám khảo gồm các diễn viên và nhà làm phim như Rebecca Hall, Noomi Rapace, Deepika Padukone, Jeff Nichols, Asghar Farhadi, Ladj Ly, Joachim Trier sẽ tham gia quyết định phim giành chiến thắng.