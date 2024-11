LG ra mắt màn hình co giãn đầu tiên trên thế giới

Màn hình co giãn đầu tiên thế giới do LG sản xuất có thể mở rộng từ 12-18 inch với chất lượng hiển thị ổn định và đầy đủ màu sắc RGB. LG Display vừa tạo nên bước đột phá trong công nghệ màn hình khi giới thiệu nguyên mẫu màn hình co giãn đầu tiên trên thế giới. Không chỉ dừng lại ở khả năng gập hoặc uốn cong như các màn hình linh hoạt hiện tại, sản phẩm mới của LG có thể thực sự co giãn và biến đổi kích thước từ 12 inch lên đến 18 inch. Điều đáng chú ý là màn hình vẫn duy trì được chất lượng hiển thị ổn định với độ phân giải 100 pixel trên mỗi inch và màu sắc RGB đầy đủ, ngay cả khi được kéo giãn tới 50% diện tích ban đầu. Đây là một cải tiến vượt bậc so với nguyên mẫu trước đó mà LG từng giới thiệu vào năm 2022, vốn chỉ có thể co giãn tối đa 20%. Công nghệ đột phá này là thành quả của một dự án quốc gia do Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc khởi xướng từ năm 2020. LG Display đã dẫn đầu nhóm nghiên cứu gồm 19 viện để phát triển thành công màn hình này. Họ đã sử dụng chất nền silicon đặc biệt - vật liệu thường được dùng trong kính áp tròng, kết hợp với phương pháp đi dây màn hình đột phá để đạt được khả năng co giãn vượt xa mục tiêu ban đầu. Về độ bền, LG Display khẳng định màn hình có thể chịu được tới 10.000 lần co giãn. Công nghệ đèn nền micro-LED có kích thước chỉ 40 micromet giúp đảm bảo chất lượng hiển thị ổn định ngay cả trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt hoặc chịu tác động từ bên ngoài. Trong buổi ra mắt, LG đã trình diễn nhiều ứng dụng thực tế của màn hình này. Một trong những demo ấn tượng là màn hình ô tô cong có thể điều khiển bằng cử chỉ, và màn hình tích hợp trên đồng phục của lính cứu hỏa giúp họ truy cập thông tin theo thời gian thực. Với thiết kế mỏng nhẹ và khả năng bám dính trên các bề mặt cong như quần áo hay da, công nghệ màn hình co giãn của LG được kỳ vọng sẽ tạo ra cuộc cách mạng trong nhiều lĩnh vực, từ thời trang, thiết bị đeo thông minh cho đến ngành công nghiệp di động. Đây có thể được xem là một bước tiến quan trọng trong việc định hình tương lai của công nghệ màn hình. LG gọi đây là "công nghệ màn hình tối ưu", và với những tính năng độc đáo cùng khả năng ứng dụng đa dạng, có thể nói đây thực sự là một bước đột phá đáng chú ý trong lĩnh vực công nghệ hiển thị.