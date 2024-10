Lexus LX được bổ sung bản hybrid và off-road

Mẫu xe gầm cao đầu bảng Lexus lần đầu tiên có phiên bản hệ truyền động hybrid với tên gọi LX 700h, đồng thời bổ sung cấu hình Overtrail thiên về off-road. Theo Carscoops, Lexus LX phiên bản nâng cấp giữa vòng đời 2025 sẽ được bổ sung hệ truyền động hybrid với tên gọi LX 700h. Trước đó, dòng SUV này chỉ được cung cấp 2 cấu hình là LX 500d (máy dầu) và LX 600 (máy xăng). Lexus LX 700h vẫn sử dụng động cơ V6 3.4L tăng áp kép như bản 600 nhưng giờ được thêm một mô-tơ điện có ly hợp được đặt giữa động cơ và hộp số tự động 10 cấp. Hệ thống này tương tự như trên xe bán tải hybrid Toyota Tundra. Theo đó, thông số động cơ được cho là đạt 436 mã lực và mô-men xoắn 790 Nm. Đáng chú ý, hệ thống hybrid này có khả năng vận hành thuần xăng hoặc điện. Điều đó nghĩa là Lexus LX 700h vẫn có thể vận hành chỉ với động cơ V6 khi mô-tơ điện gặp sự cố, nhờ cấu trúc hệ thống hybrid khác biệt so với các mẫu hybrid song song trước đây. Hệ dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn cũng như các tính năng quan trọng như hộp số phụ, hệ thống kiểm soát độ cao chủ động (Active Height Control), và kiểm soát lực kéo chủ động (Active Traction Control, vẫn được giữ nguyên để bảo đảm khả năng off-road của LX. Khả năng lội nước sâu 700 mm cũng được giữ nguyên nhờ vỏ chống nước cho pin. Ngoài ra, LX 700h còn được trang bị một máy phát điện thứ 2 để xe có thể khởi động động cơ xăng trong trường hợp mô-tơ điện không hoạt động. Các kỹ sư Lexus đã tinh chỉnh khung gầm GA-F cho dòng LX 2025. Các miếng đệm tại vị trí gắn khoang cabin được thiết kế lại giúp giảm rung động tần số thấp, cải thiện hiệu quả hệ thống treo thích ứng Adaptive Variable Suspension với cấu trúc van giảm xóc mới. Điều này không chỉ nâng cao độ êm ái trong mọi điều kiện vận hành, mà còn giúp giảm rung lắc thân xe khi phanh gấp hoặc vượt địa hình ở số thấp. Các giá đỡ bổ sung trên bảng điều khiển và bộ tản nhiệt được gia cố giúp cải thiện khả năng phản hồi của tay lái. Cuối cùng, LX 700h được thêm thanh giằng ngang mới và giá đỡ động cơ phía sau được gia cố, bù đắp cho việc xe nặng hơn 120kg vì thêm hệ thống hybrid. Ngoại hình của LX 700h 2025 không quá khác biệt so với các mẫu LX đời trước. Tuy nhiên, để tạo sự mới mẻ, hãng đã bổ sung cấu hình Overtrail tập trung vào khả năng off-road, từng xuất hiện trên các dòng GX và NX. Bản Overtrail được trang bị bộ vành nhôm màu xám mờ, lốp địa hình 265/70R18 - lần đầu tiên có trên dòng LX. Cùng với đó là màu sơn ngoại thất Moon Desert độc quyền, lưới tản nhiệt màu đen và các điểm nhấn trang trí tối màu mang đến cho xe vẻ ngoài mạnh mẽ, hầm hố hơn. Nội thất của Lexus LX Overtrail chỉ có 5 chỗ ngồi để tối ưu trọng lượng, được trang trí bằng các chi tiết màu đen ánh tro. Phiên bản này còn được trang bị bình nhiên liệu phụ 30 lít, nâng tổng dung tích lên 110 lít. Ngoài ra, xe còn có sẵn khóa vi sai trước và sau, bên cạnh khóa vi sai trung tâm tiêu chuẩn. Toàn bộ các phiên bản Lexus LX 2025 đều được nâng cấp công nghệ, với cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch mới và các bệ sạc không dây tốc độ nhanh hơn. Các phiên bản VIP và Executive được trang bị “ghế thư giãn” cho cả người lái và hành khách, cung cấp 5 chế độ massage. Hệ thống an toàn Lexus+ được nâng cấp với nhiều tính năng hỗ trợ lái xe chủ động. Trong đó bao gồm phanh khẩn cấp tự động tại giao lộ, camera giám sát tài xế, hỗ trợ đỗ xe từ xa… Lexus LX 2025 sẽ chính thức ra mắt vào cuối năm 2024. Trong đó Bắc Mỹ, châu Âu và Trung Đông là những thị trường được ưu tiên có sớm và giá sẽ công bố sát thời điểm mở bán. Lê Tuấn