Lewandowski – nỗi buồn của người sinh nhầm thời

Như đã nói ở trên, ngoài Modric, chỉ duy nhất Lewandowski đủ khả năng chen chân vào cuộc đua Quả bóng Vàng với Messi và Ronaldo. Đó là năm 2020 khi anh cùng Bayern Munich thâu tóm từ Bundesliga đến Champions League và kéo dài thêm với Siêu cúp châu Âu, World Cup các CLB bằng phong độ hủy diệt, trong đó có trận đè nát Barcelona của Messi đến 8-2.

Tất cả mọi người đều cho rằng Lewandowski sẽ là người chiến thắng ở giải thưởng Quả Bóng Vàng năm đó nhưng France Football thì không. Giải thưởng bị hủy bỏ vì lý do COVID-19 nhưng bóng đá vẫn diễn ra bình thường. Người mỉa mai bảo là khôi hài, người bình tâm coi đó là… số trời định.

Lewandowski cùng vợ đến tham gia Ball d'Or năm nay.

Dù sao thì Lewandowski cũng đã được an ủi phần nào khi nhận được giải FIFA The Best 2020. Trong buổi lễ nhận giải, cầu thủ 33 tuổi nói: "từ nhiều năm trước, tôi đã khao khát một danh hiệu cá nhân tầm cỡ như này, nhưng phải đến giờ điều ấy mới thành hiện thực. Thật khó tin khi bạn ở chung một cuộc bình chọn với Messi và Ronaldo, rồi chiến thắng. Giải thưởng này vì thế có ý nghĩa to lớn với tôi".

COVID-19 đã thổi bay danh hiệu cá nhân lớn nhất của Lewandowski nhưng không thể khép cánh cửa ngôi đền huyền thoại của bóng đá thế giới. Chỉ tiếc là trong kỷ nguyên của Messi và Ronaldo, tất cả những ngôi sao tài năng khác đều phải chịu thiệt thòi.

Điều đọng lại trong bạn về Lewandowski sau lần bầu chọn này là gì? Một Lewandowski đầy nỗ lực từ tấm bé, lặng lẽ và khiêm tốn trong cuộc sống. Không làm mình làm mẩy như Mbappe hay hiếu thắng đến mức ích kỷ như Ronaldo. Đó là một Lewandowski bình dị, không xa hoa như Neymar và cũng chưa từng dính phải scandal ầm ĩ nào. Chỉ vậy thôi, đã là chiến thắng lớn nhất trong lòng người hâm mộ.