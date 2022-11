Leonardo DiCaprio và Gigi Hadid đi chơi Halloween cùng nhau

Những hình ảnh về chuyến đi chơi chưa được công bố. Đại diện của tài tử thắng giải Oscar và siêu mẫu nội y không phản hồi khi được báo chí liên hệ.

Tin Leo và Gigi hẹn hò rộ lên vào đầu tháng 9. Truyền thông quốc tế đưa tin hai người bị bắt gặp đi chơi cùng nhau tại buổi khai trương hộp đêm tư nhân The Ned NoMad ở New York hồi tháng 7. Bức ảnh thân thiết Leo và Gigi được Daily Mail công bố vào giữa tháng 9, chụp tại hộp đêm hạng sang Casa Cipriani ở khu Soho của Manhattan, New York, vào tối 10/9.

Nguồn tin của Page Six vào thời điểm đó cho biết hai ngôi sao đang tìm hiểu nhau và mọi thứ “diễn ra từ từ”. Họ chủ yếu đi chơi với các nhóm bạn khác nhau, chỉ đi riêng một vài lần.