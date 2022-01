Leonardo DiCaprio "lỡ duyên" với "Nàng Mona Lisa võ sĩ đấu bò"

Your browser does not support the audio element.

Leonardo DiCaprio bị loại ra khỏi cuộc đua về giá sau lần ra giá ở mức 500.000 USD (Ảnh: New York Post).

Dù vậy, Leonardo DiCaprio đã bị loại ra khỏi cuộc đua về giá sau lần ra giá ở mức 500.000 USD. Những người quan tâm tới tác phẩm vẫn tiếp tục đẩy giá tranh lên cao hơn nữa và sau cùng tác phẩm của nghệ sĩ người Tây Ban Nha Domingo Zapata đã được bán cho một người mua ẩn danh đến từ Mỹ với giá hơn một triệu USD.

Bức họa "Mona Lisa Bull Fighter" (Nàng Mona Lisa võ sĩ đấu bò) đã đạt được mức giá 1.027.000 USD tại một sự kiện gây quỹ từ thiện dành cho Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF. Sự kiện tổ chức tại hòn đảo St. Barts nằm ở vùng biển Caribe. Sự kiện đấu giá từ thiện đã thu hút sự tham gia của một số ngôi sao và những nhân vật quyền lực, giàu có.

Nghệ sĩ người Tây Ban Nha - Zapata đã viết trên mạng xã hội: "Đây là một kỷ lục mới trong sự nghiệp của tôi, chứng kiến một mức giá mới trả cho tác phẩm của tôi tại một cuộc đấu giá, toàn bộ số tiền sẽ được quyên góp để giúp đỡ những trẻ em đang cần giúp đỡ. Cảm ơn Chúa vì đã trao cho tôi cơ hội giúp đỡ người khác bằng tác phẩm của mình".