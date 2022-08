Leonardo DiCaprio chia tay bạn gái người mẫu

Leonardo DiCaprio và người mẫu Camila Morrone được xác nhận đã chia tay. Ảnh: People.

Sao phim Once Upon A Time... In Hollywood và nữ người mẫu yêu nhau sau nhạc hội Coachella 2017. Tài tử lớn hơn chân dài quốc tịch Argentina 23 tuổi, và thậm chí nhỉnh hơn mẹ bạn gái một tuổi. Chính vì khoảng cách tuổi tác lớn, thời gian đầu, Camila bị mang tiếng hám danh và tiền khi yêu Leo.