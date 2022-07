Leon mải 'cày view' mặc Hồ Ngọc Hà gọi khản cổ

Your browser does not support the video tag.

Gương mặt với hai chiếc má "bánh bao" của Leon khiến ai cũng muốn cưng nựng.

Thậm chí, khi Hà Hồ ngồi bênh cạnh liên tục gọi "Leon Leon,..", nhưng cậu nhóc vẫn bơ đẹp mẹ và mải mê xem.

Nếu để ý thì netizen đều nhận ra phần âm nhạc phát ra từ điện thoại mà Leon đang cầm trên tay chính là ca khúc Vì Chính Là Em - sản phẩm âm nhạc mới được Hồ Ngọc Hà tung ra cách đây không lâu.