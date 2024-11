Lenovo có kế hoạch mở rộng sản xuất ngoài Trung Quốc

Việc Lenovo đặt hầu hết các nhà máy tại Trung Quốc tạo ra khả năng dễ bị tổn thương khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế 60% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. (Nguồn: Tomshardware) Chủ tịch Lenovo, ông Yang Yuanqing, cho biết nhà sản xuất máy tính cá nhân (PC) lớn nhất thế giới này sẽ tiếp tục đa dạng hóa chuỗi cung ứng và có kế hoạch mở thêm các cơ sở sản xuất bên ngoài Trung Quốc trong bối cảnh bất ổn địa chính trị toàn cầu. Hiện tại, Lenovo đặt hầu hết các nhà máy tại Trung Quốc, một tình trạng khá phổ biến trong ngành công nghiệp điện tử. Tuy vậy, điều này tạo ra khả năng dễ bị tổn thương khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế 60% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Yang cho rằng mặc dù còn quá sớm để dự đoán các chính sách của chính quyền mới của Mỹ, song Lenovo có lợi thế hơn so với các đối thủ cạnh tranh trong việc phòng ngừa những rủi ro đó thông qua cơ sở sản xuất và chiến lược tìm nguồn cung ứng đa dạng hơn, cũng như dòng doanh thu cân bằng giữa các khu vực. Mặc dù Trung Quốc vẫn là cơ sở sản xuất chính, nhưng Lenovo đã vận hành hơn 30 nhà máy tại 9 thị trường khác nhau. Công ty có kế hoạch mở các cơ sở tại Saudi Arabia sau một thỏa thuận đầu tư lớn với Quỹ Đầu tư Công của vương quốc này. Ngày 15/11, Lenovo đã báo cáo doanh thu trong quý III/2024 tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Điều này một phần nhờ sức tăng doanh số bán máy tính, mà có thể xử lý khối lượng công việc trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh ngành công nghiệp máy tính cá nhân toàn cầu cho thấy dấu hiệu phục hồi. Theo dữ liệu của LSEG, công ty công nghệ Trung Quốc này báo cáo doanh thu 17,9 tỷ USD trong quý 3/2024, vượt kỳ vọng doanh thu đạt 16 tỷ USD của các nhà phân tích. Lợi nhuận ròng đạt 359 triệu USD, so với ước tính 331,7 triệu USD của các nhà phân tích. Lượng PC xuất xưởng toàn cầu của Lenovo đã tăng 3% lên 16,5 triệu chiếc trong quý 3/2024, giữ vững thị phần thống trị 24%. Theo công ty nghiên cứu IDC, trên toàn ngành, lượng PC xuất xưởng toàn cầu giảm 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Nhu cầu về máy tính hỗ trợ AI đã nổi lên như một động lực tăng trưởng chính cho ngành công nghiệp PC, với việc các nhà sản xuất chạy đua để tung ra các mẫu máy được trang bị chip chuyên dụng cho các ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Lenovo đã ra mắt những chiếc PC chạy bằng AI đầu tiên tại Trung Quốc vào tháng 5/2024 trước khi triển khai trên toàn cầu vào tháng 9/2024. Ông Yang dự báo kiến PC được trang bị AI sẽ chiếm 25% lượng xuất xưởng của Lenovo vào năm 2025, tăng lên 80% vào năm 2027. Lenovo đã tự định vị mình để hưởng lợi từ xu hướng AI bằng cách mở rộng hoạt động kinh doanh máy chủ và phần mềm AI. Nhóm giải pháp cơ sở hạ tầng của Lenovo, bao gồm các giải pháp công nghệ thông tin như máy chủ, đã ghi nhận doanh thu tăng hơn 60% trong quý kết thúc tháng 9/2024 so với cùng kỳ năm trước, một phần nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với máy chủ xử lý khối lượng công việc AI trong các trung tâm dữ liệu. Trong khi đó, nhóm giải pháp và dịch vụ của hãng, bao gồm các dịch vụ phần mềm dựa trên đám mây cho khách hàng doanh nghiệp, đã đạt doanh thu 2,2 tỷ USD, tăng so với mức 1,9 tỷ USD của cùng giai đoạn năm trước./.