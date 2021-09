Lệnh cấm vừa dỡ, Ấn Độ sẵn sàng giao hàng 8 triệu liều vaccine Covid-19 vào tháng 10

32 phút trước Du lịch online

Khu nghỉ dưỡng Six Senses Côn Đảo đứng đầu danh sách World’s Best Awards của tạp chí Travel+Leisure, trong khi đó Four Seasons Resort the Nam Hai vươn lên giữ vị trí số 6 trong bảng xếp hạng.