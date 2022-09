Lên thăm con gái đẻ, nhìn chiếc giường ngủ tôi khuyên con rể hãy ly hôn lấy người khác

Là vỏ vỉ thuốc an thần, tôi là dược sĩ nên tôi biết. Chiếc gối ướt hết một bên có lẽ là do nước mắt. Không hiểu vợ chồng nó có vấn đề gì mà đến nông nỗi này, tôi cố gắng hỏi con gái. Hỏi mãi nó mới nói, vừa oà khóc vừa tâm sự. Con bé kể chồng nó dạo gần đây đổi tính đổi nết, ăn chơi rồi đâm nợ nần, rượu chè về nhà mắng chửi rồi bắt vợ con phải trả nợ. Mỗi lần say rượu về chồng nó lại nặng tay hay con ốm chỉ có mình vợ bế con vào viện, chăm con.

Thở dài khi thấy đứa con gái duy nhất của mình khổ thế này. Tôi chỉ biết an ủi con, bảo mẹ con nó về ngoại một thời gian cho thoải mái. Nó lắc đầu, con tôi thì đau lòng vô cùng. Suy nghĩ mãi, tôi quyết định tìm con rể và nói chuyện riêng. Tôi đề nghị nó hãy ly hôn đi và cưới người khác để con tôi được tự do, sống những ngày tháng vui vẻ, thoải mái. Tôi sợ con gái cứ như này nó sẽ trầm cảm nặng, làm điều dại dột, tôi sẽ mất con cháu mất.