Lên phố núi ăn phở atiso màu hồng

Một điều đặc biệt không thể không nhắc tới trong tô phở atiso Đà Lạt là sợi phở màu hồng. Chia sẻ về điều này, chủ quán cho biết sợi phở có màu hồng là do công thức làm sợi phở cũng được thay đổi để tạo sự khác biệt và tăng thêm dinh dưỡng cho món ăn. Thay vì làm như thông thường, chủ quán đã thêm vào đó hoa atiso đỏ, sau khi tinh chỉnh công thức nhiều lần đã cho ra được sợi phở có màu sắc riêng biệt mà vẫn giữ được độ mềm và dai như sợi phở gốc.

Phở atiso sử dụng những bông atiso vừa đúng tuổi, không già quá cũng không non quá, giúp nồi nước dùng có được vị ngọt đúng điệu. Cây atiso non được làm sạch, cắt khúc, hầm trong nước dùng với thời gian phù hợp để cây mềm, thấm gia vị nhưng vẫn không nát, khách ăn vẫn cảm nhận được vị dai giòn của thân atiso non.

Atiso được thu mua từ các nhà vườn Đà Lạt, còn bông atiso đỏ dùng để chiết dịch pha bột làm bánh được thu mua từ Đơn Dương và vùng lân cận, nơi có những nụ atiso đỏ thẫm, cho màu sắc chuẩn.

Sự kết hợp tinh tế giữa phở truyền thống và hương vị tươi mát độc đáo của cây atiso đã tạo nên một sản phẩm mới.

Sườn bò hầm mềm, kết hợp nước dùng thanh ngọt và những cọng phở với màu hồng đẹp mắt.