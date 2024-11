Lên miền non nước Cao Bằng ngắm cảnh sắc thơ mộng

Chứng kiến màu nước xanh như ngọc bích và phong cảnh tuyệt đẹp ở suối Lê Nin, Trùng Khánh..., nữ du khách trầm trồ nói “Đúng là non nước Cao Bằng có cảnh sắc rất thơ mộng”. Nằm ở phía Bắc của Tổ quốc, Cao Bằng là điểm đến hấp dẫn bao du khách với vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ của núi rừng và sông suối. Địa điểm du lịch này nổi bật nhất với thác Bản Giốc, thác nước lớn nhất Việt Nam và nằm ngay trên biên giới Việt - Trung. Với dòng nước trắng xóa đổ xuống từ độ cao hùng vĩ, thác Bản Giốc đã trở thành điểm đến không thể bỏ qua khi tới Cao Bằng của nhiều người. Bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Du khách đến Cao Bằng còn có cơ hội tìm hiểu về đời sống văn hóa của các đồng bào dân tộc thiểu số qua các bản làng truyền thống, nơi người dân vẫn còn giữ gìn những phong tục độc đáo và nghề thủ công truyền thống. Thời gian qua, Cao Bằng đang dần trở thành điểm đến yêu thích của nhiều du khách, đặc biệt với những ai say mê khám phá vẻ đẹp hoang sơ. Với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, Cao Bằng mang đến cho du khách cảm giác gần gũi, thanh bình khi được đắm mình trong cảnh quan tuyệt mỹ của núi rừng. Cảnh quan ở Trùng Khánh khiến du khách mê mẩn. Tranh thủ thời gian, cô nàng Hoàng Hồng Nhung đã tìm về với Cao Bằng khám phá miền non nước này. “Mình chọn Cao Bằng làm điểm du lịch vì mình rất thích những điểm đến còn hoang sơ, giữ được thiên nhiên một cách trọn vẹn nhất. Và gần đây, hình ảnh về Cao Bằng xuất hiện rất nhiều trên các nền tảng mạng xã hội nên mình càng chú ý đến hơn”, cô gái đến từ Hà Nội bày tỏ. Đúng như những gì mà nữ du khách này biết về Cao Bằng, chuyến du lịch đến đây đã cho cô nàng cảm nhận về một Cao Bằng có thiên nhiên tuyệt đẹp, cảnh sắc vô cùng bình yên, mọi người có ý thức giữ gìn cảnh quan rất tốt. “Hơn nữa, khi nói chuyện với những người dân bản địa ở đây, mình cảm thấy sự tự hào về quê hương rất lớn trong họ. Về ẩm thực, có một vài quán ăn rất ngon, cách nấu và gia vị hay hay, lạ lạ”, Hồng Nhung nói. Có dịp ghé thăm vùng đất này, Nhung đã dừng chân bên nhiều điểm đến như làng đá Khuổi Ky, núi Mắt Thần, chùa Phật Tích Trúc Lâm, Trùng Khánh, hồ Bản Viết, thác Bản Giốc, đồi cỏ Vinh Quý, suối Lê Nin... Du khách ấn tượng với màu nước trong xanh như ngọc bích. Cô nàng 9X này đặc biệt ấn tượng với suối Lê Nin. Nằm trong khu di tích Pác Pó, suối Lê Nin mang đến cho du khách cảm giác thiêng liêng cùng phong cảnh tuyệt đẹp, màu nước xanh như ngọc biếc. Ở đây vẫn còn được bảo tồn nguyên vẹn vẻ hoang sơ, yên bình. “Còn khoảng thời gian ở Trùng Khánh, mình rất bất ngờ vì ở Cao Bằng có nơi đẹp và lạ như vậy. Đi những điểm này, mình mới thấy đúng với câu nói “Non nước Cao Bằng” khi có cảnh sắc rất thơ mộng”, Hồng Nhung kể. Đến Cao Bằng, du khách có được động lực rất lớn để thức dậy sớm make-up. Cả 3 hôm, cô gái này đều dậy lúc 3-4h sáng để chuẩn bị một cách chỉn chu nhất. Khi leo lên đồi cỏ Vinh Quý, Hồng Nhung còn mang theo áo lông và hắt sáng để chụp ảnh. Theo Hồng Nhung, leo lên đồi cỏ Vinh Quý ở Cao Bằng là hành trình tuyệt vời cho những ai yêu thích chinh phục thiên nhiên và khám phá vẻ đẹp hoang sơ. Đồi cỏ Vinh Quý nổi bật với thảm cỏ xanh mướt trải dài trên những triền đồi, uốn lượn mềm mại như sóng, tạo nên khung cảnh thiên nhiên thơ mộng và thanh bình. Du khách tạo dáng bên đồi cỏ. “Khi lên tới đỉnh, toàn cảnh núi đồi Cao Bằng trải rộng trước mắt như bức tranh sống động, khiến mọi mệt mỏi dường như tan biến. Cảm giác tự do và hòa mình với thiên nhiên tại đồi cỏ Vinh Quý giúp chúng mình tạm rời xa sự náo nhiệt của phố thị và tìm kiếm phút giây yên bình”, Hồng Nhung cảm nhận. Ưu tiên những trải nghiệm khi đến những địa điểm du lịch, với cô nàng này, cảm nhận được trọn vẹn về nơi du khách đặt chân đến mới được xem là một chuyến du lịch thật sự ý nghĩa. Du khách lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Du khách ấn tượng nhất với suối Lê Nin. Cảnh đẹp nên thơ ở miền non nước Cao Bằng. Hồ Bản Viết hiện ra tuyệt đẹp. Du khách nhớ mãi chuyến du lịch Cao Bằng. Cảnh đẹp thơ mộng. Du khách bắt trọn khoảnh khắc mặt trời chiếu rọi trên mặt cỏ. An nhiên... Tạo dáng lưu lại những tấm ảnh làm kỷ niệm. Cao Bằng có nhiều cảnh đẹp nên thơ. Núi Mắt Thần nổi tiếng. Bức tranh thiên nhiên thơ mộng hiện ra trước mắt du khách. Góc chụp ảnh xinh xắn. Cao Bằng đang bước vào mùa đẹp trong năm.