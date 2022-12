Lên facebook xúc phạm công an vì bị phạt không đội mũ bảo hiểm

Cán bộ Phòng an ninh chính trị nội bộ và Công an huyện Quỳnh Lưu làm việc với anh N.T.T. về nội dung đăng tải sai sự thật, xúc phạm công an (Ảnh: Bá Trí).

Ngày 21/12, thông tin từ Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), đơn vị vừa ra quyết định xử phạt đối với anh N.T.T. (35 tuổi, trú xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức trên mạng xã hội.

Trước đó, anh N.T.T. đăng tải hình ảnh tổ công tác Công an huyện Quỳnh Lưu đang xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã Sơn Hải lên trang facebook cá nhân của mình, kèm lời lẽ xúc phạm. Một số người dùng Facebook cũng vào bình luận, đưa thông tin không đúng sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự cán bộ công an.

Phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an huyện Quỳnh Lưu mời anh T. đến làm việc về những hình ảnh, thông tin đăng tải kể trên.