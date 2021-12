Lên đỉnh trong gần 4 thập kỷ, Mỹ chạy đua kìm lạm phát

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 của Mỹ đã tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2020. So với tháng 10, CPI của Mỹ tăng 0,8%.

Cụ thể, giá xăng tại Mỹ tăng 6,1%, giá thực phẩm tăng 0,7%, giá thuê nhà tăng 0,5% và giá mua ô tô cũ tăng 2,5%. Giá hàng hóa tăng một phần do các nhà bán lẻ, các kho hàng, nhà cung cấp và các công ty vận chuyển chạy đua nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao trong mùa cao điểm mua sắm cuối năm.

Đà tăng được cho là đến từ một số yếu tố như: gói kích thích kinh tế của chính phủ, lãi suất thấp cùng tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên toàn cầu.

Cũng theo số liệu, mặc dù tốc độ tăng CPI của Mỹ trong tháng 11 đã chậm lại so với tháng 10, nhưng vẫn trên dự báo của các nhà phân tích. Trước đó, các nhà phân tích dự báo CPI trong tháng 11 của Mỹ chỉ tăng 0,7% so với tháng 10 và 6,7% so với cùng kỳ năm 2020.