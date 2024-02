Lên cơn đau tim khi đang nhảy bungee, chàng trai chết giữa không trung

Your browser does not support the video tag.

Clip: Khoảnh khắc kinh hoàng chàng trai nhảy bungee chết giữa không trung. (Nguồn: The Sun)

Chàng trai 23 tuổi này tham gia sự kiện nhảy bungee trên hẻm núi Cajón del Maipo gần Santiago, Chile. Bungee là môn thể thao mạo hiểm, hấp dẫn với đặc trưng là cú nhảy mang lại cảm giác cực mạnh

Thảm kịch xảy ra do anh lên cơn đau tim ngay sau khi bước ra khỏi mỏm đá và bất động giữa không trung. Lúc này, cả mẹ và chị gái của anh cũng có mặt.

Lực lượng cứu hộ lập tức được điều đến từ San José de Maipo để giải phóng nạn nhân khỏi sợi dây bungee. Sau khi được sơ cứu tại hiện trường, chàng trai được chuyển đến cơ sở y tế. Tuy nhiên, các bác sỹ tuyên bố anh đã chết ngay tại hiện trường.