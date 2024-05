Lên chức bà ngoại, vợ Minh Nhựa đam mê hóa thành Jennie BLACKPINK: Tự nhận chi tiền quay MV là 'cố chấp'

Your browser does not support the video tag.

Mina Phạm thể hiện màn dance cover mới nhất với hit solo của Jennie

Cũng vì đam mê và chia sẻ dễ thương của Mina Phạm, netizen, bạn bè liên tục gửi lời cỗ vũ động viên cô.

Sau 8 ngày đăng tải, MV đã có 846 lượt xem. Dù không phải là con số nổi bật song vì đam mê quá cháy nên hết sức ghi nhận!



Nhiều người không tiếc bình luận khen ngợi vợ đại gia Minh Nhựa

Không chỉ học nhảy nghiêm túc, Mina Phạm còn từng đăng trên trang cá nhân tìm kiếm loạt outfit đắt đỏ của các thành viên BLACKPINK mà chẳng quan tâm về giá.

“Mina cần kiếm những bộ này trên mọi mặt trận. Ai có inbox mình nha. Áo Dior - Jisoo, áo Off Shoulder - Rosé, mũ Céline - Lisa, áo Alexander wang màu hồng của Lisa, đôi boots Chanel - Jennie mang nha. Tks all", Mina viết.