Lee Young Ae tuổi 52

Xuất hiện trên chương trình My Little Old Boy, Lee Young Ae thừa nhận là fan lớn của chương trình, thường xem chương trình cùng chồng.

Ngôi sao Nàng Dae Jang Geum khiến dàn khách mời và MC ngạc nhiên bởi nhan sắc đời thực xuất sắc hơn cả qua màn ảnh. Cô nhận được yêu cầu từ các MC rằng nên đóng phim truyền hình nhiều hơn để khán giả có thể thường xuyên gặp nữ diễn viên.



Lee Young Ae được khen xinh đẹp ở tuổi 52.

Bức hình thời thơ ấu của Lee Young Ae được chương trình chia sẻ. Nữ diễn viên ngượng ngùng trước tấm ảnh hồi bé và cho biết: “Ngay từ khi tôi 4, 5 tuổi, nhiều người đã hỏi tôi có phải con lai không khi có mắt và tóc màu nâu. Tôi tự hỏi liệu mình khác biệt gì với mọi người".