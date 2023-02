Lee Seung Gi 'chớp thời cơ' mời Lee Min Ho dự đám cưới

Ngày 7/2, thông tin Lee Seung Gi kết hôn với bạn gái Lee Da In nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Nam diễn viên cho biết, anh và Lee Da In sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 7/4 tới đây. Cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân sau gần 2 năm hẹn hò.

Lee Seung Gi cũng đăng tải bức thư tay lên trang Instagram cá nhân và đạt hươn 400.000 lượt "thả tim".

Đáng chú ý, dưới phần bình luận, Lee Min Ho đã nhanh chóng để lại tương tác hài hước: "Tình huống gì đây, Lee Seung Gi định hát 'Will You Marry Me' hả?".