Lee Seung Gi chấm dứt hợp đồng với công ty gắn bó 18 năm

Trong trường hợp Hook Entertainment từ chối chấm dứt hợp đồng và yêu cầu Lee Seung Gi thực hiện đúng thời hạn hợp đồng, hai bên sẽ khó tránh khỏi một cuộc chiến tại tòa án. Ngoài trường hợp của Lee Seung Gi, Hook Entertainment hiện đang bị cảnh sát Hàn Quốc điều tra và bị khám xét cách đây ít ngày.

Lee Seung Gi và Hook Entertainment đã có 18 năm gắn bó, kể từ khi ra mắt album “The Dream of a Moth” ngày 5/6/2004. Kể từ đó, nam ca sĩ đã phát hành 137 bài hát, trong đó những ca khúc nổi tiếng nhất là “Because You’re My Woman” và “Will You Marry Me”.