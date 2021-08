Lee Know (Stray Kids) bị tố dùng danh xưng dancer của BTS để đi tán tỉnh các cô gái: Thực hư vụ việc ra sao?

Nhiều fan của Stray Kids và một bộ phận fan của BTS có lẽ đều biết đến Lee Know. Lý do là bởi main dancer điển trai của Stray Kids từng có quá khứ làm backup dancer (vũ công phụ họa) cho BTS. Lee Know cũng từng lên tiếng xác nhận câu chuyện này. Tuy nhiên gần đây vụ việc này lại bị đem ra bàn tán bởi có người đã 'đào lại' bài phốt Lee Know từng lợi dụng danh xưng 'backup dancer của BTS' để đi tán tỉnh, làm quen các cô gái.

Lee Know từng có thời gian làm backup dancer cho BTS trước khi debut cùng Stray Kids

Trước đây trong show 'TMI News', Lee Know đã có những chia sẻ về trải nghiệm đáng nhớ khi được làm việc cùng BTS. Anh chàng kể lại: 'Em đã bắt đầu nhảy phụ họa cho BTS trong bài hát 'Fire'. Sau đó em tiếp tục tham gia 'Not Today' và 'Spring Day'. Em cũng từng biểu diễn cùng nhóm trong các tour diễn một vài lần rồi ạ.'



'Fire' là ca khúc phát hành vào tháng 5/2016 trong khi 'Not Today' và 'Spring Day' ra mắt vào năm 2017. Thời gian sau đó, Lee Know đã không còn là vũ công phụ họa cho BTS khi anh chàng chính thức debut cùng Stray Kids - nhóm nam mới của JYP vào ngày 25/3/2018.

Một số hình ảnh của Lee Know khi còn làm backup dancer cho BTS

Cũng trong chương trình này, Lee Know đã được hỏi rằng liệu có thân thiết hay quen biết với các thành viên BTS không. Nam idol kể rằng các thành viên có nhận ra mình: 'Chúng em đã gặp tiền bối J-Hope trong một buổi quay tại đài truyền hình. Anh ấy nhìn thấy em và nói: 'Oh, em là Lee Know đúng không?'