Lee Kang In tỏa sáng, PSG vững ngôi đầu bảng Ligue 1

Paris Saint Germain (PSG) đã đè bẹp Angers với tỷ số 4-2 nhờ hai cú đúp của bộ đôi Lee Kang In và Bradley Barcola tại vòng 11 Ligue 1 rạng sáng 10/11. Thất bại cay đắng 1-2 trước Atletico Madrid tại lượt trận thứ tư vòng bảng UEFA Champions League hôm 7/11 đã khiến thầy trò HLV Luis Enrique nhập cuộc đầy quyết tâm trên sân Raymond Kopa, nhằm tìm kiếm niềm vui chiến thắng. Cú đúp của hai cầu thủ Lee Kang In và Bradley Barcola giúp PSG xây chắc ngôi đầu bảng Ligue 1 với 29 điểm (Ảnh: Reuters). Sức ép được các cầu thủ PSG tạo ra ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 17, Asensio nỗ lực trả bóng tuyến hai cho ngôi sao người Hàn Quốc là Lee Kang In đệm bóng trong tư thế không ai theo kèm mở tỷ số trận đấu. Chỉ 3 phút sau, Asensio tiếp tục kiến tạo để Lee Kang In ghi bàn trong một tình huống tương tự để nâng tỷ số lên 2-0 cho các cầu thủ đội khách. Asensio đã có một ngày thi đấu ấn tượng khi anh hoàn tất cú hat-trick kiến tạo ở phút thứ 31. Đường chuyền trước vòng 16m50 dường như loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự Angers của Asensio đưa Barcola vào thế dễ dàng ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. PSG đã có hiệp 1 thi đấu thăng hoa khi Barcola hoàn tất cú đúp ở phút 45+1 để đưa đội khách dẫn trước với lợi thế 4-0 trước khi bước vào giờ nghỉ. Sang hiệp hai, sức ép liên tục vẫn được tạo ra từ các cầu thủ tấn công bên phía PSG. Tuy nhiên trái ngược hoàn toàn với hiệp một, các tiền đạo đội khách tỏ ra vô duyên và phung phí cơ hội trước khung thành của Angers. Trong khi đó những nỗ lực của đội chủ nhà cũng chỉ giúp họ có 2 bàn danh dự vào quãng thời gian bù giờ lần lượt do công của Lepaul và Biumla. Chung cuộc, PSG thắng Angers với tỷ số 4-2 để xây chắc vị trí số một trên bảng xếp hạng Ligue 1 mùa giải 2024-2025. Đoàn quân HLV Enrique sẽ trở về sân nhà tiếp đón Toulouse vào ngày 23/11.