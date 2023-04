Lee Hyori ở tuổi 44 vẫn nóng bỏng và đầy sức sống

Năm 2020, Lee Hyori góp mặt trong nhóm nhạc dự án Refund Sisters cùng Uhm Jung Hwa, Hwasa (Mamamoo) và rapper Jessi. Trước đó, cô là thành viên trong dự án SSAK 3 gồm Lee Hyori, Yoo Jae Suk, Bi Rain. Cả hai nhóm nhạc dự án đều được thành lập thông qua chương trình Hangout with Yoo.

Tháng 8/2022, cô phát hành bài hát I Am Happy From Today do nhạc sĩ Jo Dong Hee, Jo Dong Ik sáng tác nhưng không quảng bá. Trước đó, Lee Hyori không ra mắt bất cứ sản phẩm solo nào kể từ album thứ 6 mang tên Black vào năm 2017.

Gần đây, nữ ca sĩ ký hợp đồng với công ty Antenna - công ty quản lý của chồng cô là nhạc sĩ Lee Sang Soon và MC quốc dân Yoo Jae Suk. Lee Hyori tiết lộ sẽ tham gia nhiều hoạt động giải trí sau thời gian dài vắng bóng. Cụ thể, cô dự định góp mặt trong một chương trình ca nhạc trên truyền hình vào tháng 5 tới.



Lee Hyori sẽ tham gia một chương trình truyền hình mới vào tháng 5 tới (Ảnh: Marie Claire).

Dù đã hoạt động trong làng giải trí gần 30 năm nhưng Lee Hyori vẫn duy trì được danh tiếng, vị thế "chị đại" trong showbiz xứ kim chi. Ngay cả khi không tham gia các sự kiện nghệ thuật, cô vẫn có lượng fan đông đảo và là cái tên được tìm kiếm nhiều tại Hàn Quốc. Cuộc hôn nhân của cô với nam nhạc sĩ Lee Sang Soon cũng khiến công chúng tò mò.

Năm 2013, Lee Hyori bí mật tổ chức hôn lễ tại đảo Jeju với nhạc sĩ Lee Sang Soon sau một năm hẹn hò, bất chấp sự ồn ào từ dư luận. Nhiều người so sánh họ là "đôi đũa lệch" của làng giải trí Hàn Quốc do sự chênh lệch về ngoại hình, độ nổi tiếng và sự giàu có.