Lee Hyori 'ngôi sao hết thời cố vùng vẫy để không bị lãng quên'?

Nhắc đến biểu tượng Kpop, chắc chắn BLACKPINK và BTS là hai cái tên đầu tiên được fan thế hệ mới điểm danh. Nhưng với khán giả theo làn sóng Hallyu từ những ngày đầu ngấp nghé “xâm chiếm” châu Á, Lee Hyori mới là cái tên gây thương nhớ nhất. Khi xu hướng thời trang và âm nhạc quay trở lại thời kì đầu thập niên 2000 - hay còn gọi là Y2K, Lee Hyori chính là biểu tượng Y2K không thể bỏ qua.



Lee Hyori chính xác là biểu tượng Y2K.

Lui về cuộc sống êm đềm, tránh xa ồn ào showbiz khi cưới nhạc sĩ Lee Sang Soon năm 2013, sau 10 năm, Lee Hyori lần nữa xuất hiện nhiều hơn trong các sự kiện giải trí, trở lại phá đảo truyền thông.

Giới trẻ tung hô, khán giả trung thành nhớ thương và cũng không ít ý kiến trái chiều gọi Lee Hyori là “ngôi sao hết thời cố vùng vẫy". Nhưng, với sự nghiệp rực rỡ, Lee Hyori có cần vùng vẫy để lấy lại hào quang?

Sự nghiệp giải trí của Lee Hyori

Lee Hyori bắt đầu sự nghiệp âm nhạc khi ra mắt trong đội hình Fin.K.L năm 1998. Song song hoạt động cùng Fin.K.L, Lee Hyori debut solo với album đầu tay Stylish... E cùng ca khúc chủ đề 10 Minutes vào năm 2003.

10 Minutes khiến tên tuổi Lee Hyori bùng nổ, từ một idol không được đánh giá cao trở thành biểu tượng gợi cảm. Ca khúc càn quét mọi bảng xếp hạng danh tiếng, đưa tên tuổi Lee Hyori lan tỏa toàn châu Á. Tại Việt Nam, liên khúc audition10 Minutes - Please Tell Me Why cũng giúp “công chúa bong bóng" Bảo Thy làm nên sự nghiệp.



Lee Hyori phát hành "10 Minutes" như cú hit đưa cô trở thành tên tuổi quốc dân.

Sau khi Fin.K.L tan rã vào năm 2005, Lee Hyori tiếp tục phát triển sự nghiệp solo, trở thành nghệ sĩ nữ độc lập thành công nhất Hàn Quốc. Âm nhạc của Lee Hyori khắc họa hình tượng người phụ nữ độc lập, cá tính và “không ngại va chạm", thể hiện rõ nhất trong album Monochrome phát hành năm 2013. Tại Hàn, âm nhạc của Lee Hyori có sức sống lâu dài, những ca khúc như 10 Minutes, U Go Girl, Miss Korea, Bad Girls… đều được công chúng “thuộc nằm lòng”.