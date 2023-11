Lee Hyori gặp sự cố âm thanh, Wren Evans song ca cùng Zion. T

Zion.T mang tới những cảm xúc sâu lắng lẫn sôi động như 'No makeup', 'Question mark’, ‘EAT’, ’The song'… và mời Wren Evans hòa giọng ca khúc ‘Just'. Trước đó, cả hai đã theo dõi nhau trên mạng xã hội, như một dấu hiệu cho sự hợp tác trong tương lai.

Wren Evans còn tự sáng tác một đoạn rap bằng tiếng Việt, không giấu nổi sự vui sướng tiết lộ Zion.T là thần tượng của mình từ những ngày đầu làm nhạc.

Lần đầu trình diễn tại Việt Nam, nam thần tượng Hàn Quốc liên tục tập nói tiếng Việt và hỏi ý kiến khán giả về phát âm của mình. Cuối phần trình diễn, anh ưu ái giới thiệu tới người hâm mộ Việt Nam album mới của mình - ‘Zip’.

MONO trình diễn 8 bài hát được phối mới hoàn toàn trong album '22', trong đó có ca khúc chưa từng xuất hiện trên sân khấu như 'To you'. Gặp sự cố mất nhạc, giọng ca ‘Waiting for you’ được nhận xét tinh tế khi vẫn tiếp tục diễn, sau đó giao lưu với khán giả trong thời gian chờ.