Lee Do Hyun xăm trổ, xuất hiện khác lạ bên Kim Go Eun

Đáng chú ý, Lee Do Hyun xuất hiện trong tạo hình rất khác lạ, với cả hai cánh tay đều xăm trổ kín và đeo nhiều vòng tay. Cũng có mặt trong ảnh là nữ diễn viên Kim Go Eun và một em bé, cả Go Eun và Do Hyun đều trông rất vui vẻ khi lên hình.

Bức ảnh dường như được chụp trên trường quay và được đăng tải bởi nhân viên đoàn làm phim. Truyền thông Hàn cho biết Lee Do Hyun và Kim Go Eun hiện đang đóng chung bộ phim Pamyo, bên cạnh nam diễn viên gạo cội Choi Min Sik.