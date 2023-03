Lee Da Hae và Se7en kết hôn sau 8 năm yêu

Những năm gần đây, Lee Da Hae chuyển dần hoạt động sang Trung Quốc. Tại đây, cô thường tham gia các sự kiện về mỹ phẩm, làm đẹp, gần đây nhất là livestream bán hàng trên một sàn thương mại điện tử tại Trung. Dù không còn ở đỉnh cao sự nghiệp, Lee Da Hae vẫn có cuộc sống dư dả, thoải mái.

Se7en tên thật là Lee Dong Wook, nổi tiếng với các ca khúc Come Back To Me, Passion, La La La... Ở thời đỉnh cao, Se7en được biết tới là đối thủ của Bi Rain.

Cặp đôi công khai hẹn hò từ năm 2015 song không nhận được nhiều sự ủng hộ từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến chỉ trích Lee Da Hae vì cho rằng cô là người khiến chuyện tình yêu của 12 năm của Se7en và nữ diễn viên Park Han Byul tan vỡ.