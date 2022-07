Lê Tùng Vân khai "vẫn đang độc thân, có 2 bằng đại học"

Ngày 20/7, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa (Long An) mở phiên tòa xét xử bị cáo (90 tuổi, ngụ TPHCM) cùng 5 đồng phạm về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Do tuổi cao nên ông Vân được tại ngoại trong quá trình điều tra, xét xử. Để phục vụ việc xét xử, tòa triệu tập 15 nhân chứng, trong đó có 8 cán bộ Công an huyện Đức Hòa; gần 10 người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Ở phiên xử cuối tháng 6, do vắng mặt 14 người nên tòa phải tạm hoãn.

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Khắc Duy Linh. Kiểm sát viên giữ quyền công tố là ông Đặng Hoàng Lưu và Nguyễn Thành Bông.