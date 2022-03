Lễ trao giải Oscar 2022 tôn vinh "CODA" là phim hay nhất

Jessica Chastain đã vượt qua các gương mặt đình đám như Olivia Colman trong "The Lost Daughter," Penélope Cruz trong "Parallel Mothers," Nicole Kidman trong "Being the Ricardos," Kristen Stewart trong "Spencer" để nhận tượng vàng danh giá.

Giải thưởng được trao cho Jessica Chastain cho màn hóa thân ấn tượng của cô trong bộ phim "The Eyes of Tammy Faye." Đây là lần thứ ba nữ diễn viên được đề cử cho tượng vàng Oscar và lần đầu tiên cô giành chiến thắng.

"The Eyes of Tammy Faye" từng giành chiến thắng tại Liên hoan phim quốc tế Toronto vào tháng 9/2021. Giới chuyên môn dành lời khen ngợi cho tác phẩm này và bản thân nữ diễn viên Jessica Chastain đã giành chiến thắng tại giải Nghiệp đoàn diễn viên điện ảnh Mỹ (SAG) và được đề cử Quả cầu Vàng cho vai diễn trong "The Eyes of Tammy Faye" trước lễ trao giải Oscar 2022.

Tại Oscar 2022, phim đã giành hai giải thưởng, trước đó là giải "Trang điểm và làm tóc."

Sau nhiều năm chờ đợi, tài tử Will Smith cũng đã giành được tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp. Anh chiến thắng tại hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc" cho vai chính trong bộ phim "King Richard."

Trong phim, anh vào vai Richard Williams, bố của hai chị em tay vợt Williams trong phim tiểu sử "King Richards." Đây là lần thứ ba, Will Smith nhận đề cử khi góp mặt trong một phim tiểu sử.

Tượng vàng Oscar 2022 dành cho "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" là thành quả ngọt ngào dành cho nam diễn viên sau gần 40 năm miệt mài cống hiến cho nghệ thuật. Trong bài phát biểu nhận giải, tài tử da màu đã không cầm được nước mắt, khi gửi lời cảm ơn đến các nguyên mẫu nhân vật và êkíp làm phim./.

Tài tử người Mỹ Will Smith đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong bộ phim "King Richard" tại lễ trao giải Oscar lần thứ 94 ở Los Angeles (Mỹ), ngày 27/3/2022 (giờ địa phương). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thanh Phương (TTXVN/Vietnam+)