Lễ trao giải Emmy bị lùi sang đầu năm 2024 do đình công ở Hollywood

Trong khi đó, các đề cử cho Giải Primetime Emmy lần thứ 75 đã được công bố vào tháng trước, chỉ vài giờ trước khi cuộc đàm phán giữa các hãng phim và các nghiệp đoàn sụp đổ.

“Succession” (Kế nghiệp), bộ phim chính kịch của HBO về một gia đình cực kỳ giàu có tranh giành quyền kiểm soát một đế chế truyền thông độc ác, đã dẫn đầu danh sách với kỷ lục 27 đề cử, bao gồm cả phim truyền hình hay nhất.

"The Last of Us" (Người cuối cùng trong số chúng ta) trở thành phim chuyển thể từ trò chơi điện tử người thật đóng đầu tiên nhận được đề cử lớn, với 24 đề cử, trong khi phim châm biếm "The White Lotus" (Bông sen trắng) nhận được 23 đề cử./.

Bích Liên (TTXVN/Vietnam+)