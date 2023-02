Lễ tình nhân lãng mạn với những điểm đến dành cho hai người

Ngoài ra, tại trung tâm thủ đô, bạn cũng dễ dàng tìm thấy những điểm đến lý tưởng dành cho đôi bạn như quán cà phê Top of Hà Nội với không gian ngoài trời nằm trên độ cao ngất ngưởng, được trang trí với phong cách vô cùng sang trọng; các rạp chiếu giường nằm dành riêng cho các cặp đôi như CGV L’amour, T-Box Cafe Phim HD,...; đài quan sát Lotte Center Hà Nội;...

Trải nghiệm hành trình Đà Nẵng - Hội An đầy mới lạ

Chỉ cách nhau khoảng 30km nên Đà Nẵng và Hội An từ lâu đã trở thành một hành trình du lịch xuyên suốt của hầu hết du khách đến với Hội An hoặc Đà Nẵng. Thời điểm đẹp nhất ở Đà Nẵng - Hội An thường là 3 tháng đầu năm - vừa hay vào dịp Valentine.

Rừng dừa Bảy Mẫu - Điểm đến đầy trải nghiệm cho cặp đôi. Ảnh: TCCT

Trong chuyến tham quan này, bạn sẽ được ngắm được bán đảo Sơn Trà xinh đẹp, vi vu ở Cù Lao Chàm có nước biển xanh trong, ghé qua Ngũ Hành Sơn hùng vĩ, du ngoạn rừng dừa Bảy Mẫu - miền Tây thu nhỏ Hội An hoài cổ,...

Đến Thái Lan tận hưởng không gian của hai người

Nếu bạn muốn cùng người ấy du lịch nước ngoài mà chưa biết đi đâu thì Thái Lan là điểm đến lý tưởng cho bạn đấy. Khoảng cách gần gũi, chi phí lại phải chăng và đặc biệt là có vô vàn hoạt động giải trí thú vị, địa điểm ăn uống mới lạ.

Bangkok náo nhiệt về đêm.

Ở đây, bạn sẽ có những giây phút vi vu tận hưởng không khí náo nhiệt của đường phố Bangkok, ngồi ghe dạo quanh khu chợ nổi Damnoen Saduak, check-in với những mô hình độc đáo ở công viên kẹo ngọt Great & Grand Sweet Destination, ghé thăm Chùa Phật Ngọc Thái Lan, mua sắm tại khu chợ trời Chatuchak,....Đồng thời thưởng thức những món ăn thơm ngon của xứ sở chùa vàng như xôi xoài, cua bọc trứng chiên, mỳ thuyền, tomyum,...

Hạ cánh tại đảo quốc Sư Tử Singapore

Bạn có biết gì không, tháng 2 đến tháng 4 là thời điểm Singapore đẹp nhất đó. Đây là lúc khi hậu của đất nước mát mẻ với nhiệt độ dao động từ 23-31 độ C nên chắc chắn rất phù hợp với hoạt động tham quan ngoài trời. Với những công trình xanh hiện đại như Gardens by The Bay, Khu phức hợp Jewel Changi, Vườn thú Night Safari Singapore,...hẳn bạn sẽ có một lịch trình vi vu dày đặc tại Singapore.

Gardens by the Bay - công trình xanh quy mô ở Đảo Quốc Sư Tử.