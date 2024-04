Lễ tang đẫm nước mắt của ca sĩ qua đời ở tuổi 30

“Không có dấu hiệu tự sát hay nghi ngờ giết người do ngoại lực hay áp lực từ bên ngoài. Không có nguyên nhân tử vong rõ ràng nào được xác nhận” - Viện Khoa học Pháp y Quốc thông tin. Cuộc kiểm tra chi tiết đang được tiến hành để xác định nguyên nhân chính xác.

Công ty chủ quản của nữ ca sĩ cho biết: "Chúng tôi chân thành cầu nguyện cho linh hồn của người đã khuất không may qua đời, đồng thời tha thiết yêu cầu các bạn hạn chế lan truyền những tin đồn mang tính suy đoán. Tang quyến đang vô cùng đau buồn tiễn đưa người đã khuất từ ​​biệt trên hành trình cuối của mình".

Park Bo Ram sinh năm 1994, trở nên nổi tiếng nhờ xuất hiện trên chương trình truyền hình Superstar K2 của Mnet năm 2010. Cô chính thức ra mắt năm 2014 và hoạt động âm nhạc đều đặn.

Bên cạnh đó, Bo Ram nhận nhiều tình cảm khi thể hiện các ca khúc nhạc phim Reply 1988, Prison Playbook, W, 49 days, Man to man, About time… Nữ ca sĩ từng có mối tình ba năm với nam diễn viên Seo In Guk và chia tay sau năm tháng công khai hẹn hò.

Theo Tiền Phong