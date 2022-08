Lệ Quyên và Minh Hằng trưng mặt 'lạnh tanh' khi xem Hà Hồ hát

Mới đây, màn chạm mặt của bộ 3 oan gia năm nào Hà Hồ - Lệ Quyên - Minh Hằng đã thu hút sự quan tâm của dân tình.

Your browser does not support the video tag.

Theo đó, Hồ Ngọc Hà là ca sĩ trình diễn tại chung kết Miss World Vietnam 2022. Còn Minh Hằng và Lệ Quyên lại giữ vị trí BGK của Miss World Vietnam 2022.