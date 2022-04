Lệ Quyên và Giao Linh 'đối đầu', đàn em có vượt được đàn chị?

"Nữ hoàng phòng trà" Lệ Quyên và "Nữ hoàng sầu muộn" Giao Linh đối đầu được khán giả đặt lên bàn cân so sánh rất "căng".

Nhờ chất giọng ngọt như mía lùi, Lệ Quyên từng được khán giả ái mộ đánh giá rất cao khi hát bolero.