Lệ Quyên, Tùng Dương, Đan Trường bị tố vi phạm bản quyền âm nhạc

Lệ Quyên biểu diễn ca khúc trên Đà Lạt

Ngay sau khi nắm bắt được thông tin kèm clip biểu diễn, ngày 20/5 công ty đã gửi email thông báo về việc vi phạm bản quyền kèm theo yêu cầu nữ ca sĩ không được tiếp tục sử dụng ca khúc. Quản lý của Lệ Quyên có trả lời "đã nhận được thông tin và sẽ feedback lại cho ca sĩ Lệ Quyên".

Tuy nhiên đã 2 tuần trôi qua, công ty chưa nhận thêm được bất kỳ lời xin lỗi hay phản hồi nào từ phía ca sĩ Lệ Quyên về việc sử dụng ca khúc khi chưa được sự chấp thuận từ đơn vị nắm bản quyền cũng như việc tôn trọng bản quyền và xác nhận sẽ không tiếp tục thể hiện ca khúc ở các sân khấu khác.

Tùng Dương

Tùng Dương đã đưa ca khúc lên sân khấu liveshow riêng diễn ra tại Hà Nội lúc 20h00 ngày 24/5. Trước khi liveshow tổ chức, ekip làm liveshow còn truyền thông rầm rộ trên báo chí về việc nam ca sĩ sẽ thể hiện ca khúc này.

Nắm bắt được thông tin, vào sáng ngày 24/5 trước khi liveshow chính thức được diễn ra, công ty ACV Entertainment đã gửi email thông báo về vấn đề bản quyền ca khúc tới ca sĩ Tùng Dương và yêu cầu nam ca sĩ không được phép sử dụng ca khúc để biểu diễn trên các sân khấu cũng như nền tảng xã hội.