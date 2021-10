Lệ Quyên 'nửa mùa' đu trend áo khoe chân ngực của gái trẻ

Thôi thì bỏ qua màn xuất hiện chớp nhoáng của Lâm Bảo Châu, riêng cách ăn mặc của Lệ Quyên trông đã "có vấn đề".

Ở tuổi 40, cô can đảm chọn cho mình chiếc áo t-shirt croptop chỉ ngắn khoảng 1 gang tay màu trắng viền đỏ có trang trí dòng chữ Speed Demon khá trẻ trung. Tuy nhiên cô lại không có gan mặc đúng kiểu là để lộ một phần chân ngực như gái trẻ mà mặc nguyên chiếc sport bra ở dưới thành layer trông khá lủng củng.