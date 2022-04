Lệ Quyên nằm ngửa phơi nội y, tắm nắng không giống ai tại Úc

Sau thời gian chôn chân ở Việt Nam vì đại dịch Covid-19, Lệ Quyên chứng tỏ sức hút khi liên tục bay show "như chim". Mới trở về từ London chưa nóng chỗ, nữ ca sĩ lại cùng tình trẻ kém 12 tuổi vi vu đến Sydney. Trước giờ diễn, cô tranh thủ thăm thú quang cảnh ở Úc và không quên "check-in sống ảo" với dòng trạng thái: "Mệt rồi,nghỉ chút... Xem sự tự do tự tại của em có gì nào"

Có điều dáng "tự do tự tại" của Lệ Quyên lạ quá!