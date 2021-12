Lệ Quyên làm gì trong lúc chồng cũ lộ clip thân mật chân dài?

Đêm Noel 24/12, team qua đường bắt gặp đại gia Đức Huy - chồng cũ Lệ Quyên - sánh đôi một chân dài Vbiz.

Theo clip ghi lại, họ bước ra từ một địa điểm, có nhân viên đi theo mang bó hoa lớn. Đức Huy có cử chỉ quan tâm, khá thân mật với người đẹp, trước khi cùng lên siêu xe rời khỏi.



Đức Huy và mỹ nhân váy đỏ bị nghi hẹn hò.