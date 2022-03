Lệ Quyên khoe tủ đồ hiệu siêu khủng trong biệt thự triệu đô

Lệ Quyên dọn về căn biệt thự có vị trí đắc địa ở trung tâm TP. HCM từ cuối năm 2021. Tuy nhiên, dù hiện tại đã là giữa tháng 3/2022, nữ ca sĩ vẫn chưa sắp xếp hết núi đồ hiệu vào căn nhà mới.

Mới đây, nữ ca sĩ quay nhanh căn phòng để đồ với clip ngắn chỉ 13 giây nhưng nhẩm tính sơ sơ cũng đã cả một gia tài đồ sộ.

Cú lia máy khoe khéo phòng để đồ hàng hiệu của Lệ Quyên.