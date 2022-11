Lệ Quyên dẹp đầm dạ hội, mặc áo 'có như không', quần short đi hát

Mới đây, Lệ Quyên có đêm diễn tại một phòng trà ở Hà Nội và gây sốc khi mặc áo xuyên thấu, để lộ nội y và quần short lên sân khấu.

Lệ Quyên chia sẻ hình ảnh chụp cùng backdrop khổ lớn có in ảnh mình cùng dòng trạng thái: "Ái chà chà... Xem tối qua lên sân khấu nàng thay đổi phong cách thế nào cho phù hợp không khí trẻ trung nhé. Love my body. Love my style".