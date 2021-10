Lệ Quyên cực 'ga lăng' kéo tay Lâm Bảo Châu ra khỏi đám đông

Mới đây, trên TikTok lan truyền đoạn clip hậu trường sự kiện của Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu. Mặc dù đoạn clip chỉ kéo dài hơn 30 giây nhưng thu hút rất nhiều sự chú ý.

Theo đó, clip ghi lại cảnh đôi uyên ương ra về từ sự kiện. Khoảnh khắc Lệ Quyên chủ động nắm tay Lâm Bảo Châu, đưa tình trẻ ra khỏi nơi đông người khiến nhiều người thích thú, thậm chí khen nữ ca sĩ "ga lăng".