Lệ Quyên chỉnh trang từng li từng tí cho con trai trên thảm đỏ

Mới đây, Lệ Quyên xuất hiện ở một sự kiện thời trang với vai trò khách mời. Tháp tùng nữ ca sĩ không phải bạn trai Lâm Bảo Châu mà là con trai riêng của cô với Đức Huy.

Trên thảm đỏ, bé Bo (tên thật là Kỳ Anh) diện suit vô cùng chững chạc và ngay lập tức chiếm spotlight của mẹ.

Your browser does not support the video tag.

Lệ Quyên diện bộ đầm xuyên thấu vô cùng gợi cảm, nắm chặt tay con trai bước lên thảm đỏ.